Dries Mertens è allenatore: il belga ha ricevuto la licenza UEFA A

Dries Mertens ha ottenuto la licenza UEFA A, che gli darà l’accesso a diventare allenatore nei settori giovanili o a diventare un collaboratore nella Prima Squadra belga.

Merito di un’iniziativa della federcalcio del Belgio che con questo progetto ha deciso di coinvolgere direttamente i giocatori nel futuro della propria nazionale. Di solito i calciatori dovrebbero prima concludere la loro carriera calcistica per seguire questi corsi, ma i fiamminghi hanno chiesto un permesso particolare alla UEFA per far svolgere i corsi ai propri atleti. I corsi sono durati due anni, erano svolti durante le soste internazionali ed erano guidati da Kris Van Der Haegen responsabile della formazione degli allenatori belgi.

Mertens durante questa stagione ha guidato alcune selezioni del settore giovanile del Napoli per guadagnare esperienza sul campo, fattore determinante per riuscire a ricevere il titolo. Non solo lui ha svolto questi corsi, ma altri 16 giocatori sono riusciti ad ottenere la licenza e tra questi spicca il nome di Kevin De Bruyne.

Che il futuro di Mertens, dopo le gesta da calciatore, sia su una panchina da allenatore, ce lo dirà solo il tempo. Non resta che fantasticare su quello che avverrà.