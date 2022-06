CdS – Futuro incerto per Ospina e Meret. Il Napoli sonda alcuni nomi per la porta

Una delle situazioni da risolvere in casa Napoli è quella legata ai portieri. Infatti, al momento né David Ospina – dal quale si attende una risposta per il rinnovo – né Alex Meret – che vuole sì rinnovare, ma la cui permanenza non è scontata – sembrano sicuri della conferma. Come riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza partenopea si è già attivata per trovare gli eventuali sostituti. I nomi più in voga sono Pierluigi Gollini dell’Atalanta e Guglielmo Vicario del Cagliari. Discorso diverso per Salvatore Sirigu, che sarebbe ingaggiato come secondo di lusso, per fare da chioccia.