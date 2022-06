Cdm – Osimhen-Arsenal: è saltato tutto! Un fattore è risultato decisivo

Il Napoli inizialmente aveva creato una base d’asta per Victor Osimhen: per meno di 110 milioni non si tratta!

C’è stato un interesse dell’Arsenal nelle precedenti settimane, che avrebbe fatto riflettere il Napoli. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno:

“L’Arsenal, prima di subire il sorpasso beffardo del Tottenham di Conte al quarto posto, ha sondato il terreno con l’intenzione di dare un bomber di livello internazionale ad Arteta fresco di rinnovo di contratto. Il Napoli è stato categorico, serve una proposta shock a tre cifre e i Gunners, infatti, sembrano aver virato su Gabriel Jesus del Manchester City che ha costi più accessibili”.