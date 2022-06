Repubblica – Tre leader del Napoli potrebbero dire addio alla squadra

L’edizione odierna de la Repubblica si sofferma sul Napoli, in particolar modo sulla questione in merito ai rinnovi di Koulibaly, Mertens e Ospina.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che la permanenza dei giocatori in maglia azzurra sia a rischio. Tra riduzione del monte ingaggi e, dunque, degli stipendi, non si è ancora trovato un accordo tra calciatori e società per proseguire il cammino insieme.

Il prolungamento del contratti resta un affare irrisolto. Da non escludere eventuali addii.