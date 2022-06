Gazzetta – Futuro Politano, tutto ancora in bilico: le ultime

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al Napoli soffermandosi su Matteo Politano. Il futuro dell’attaccante del Napoli è ancora in bilico. Potrebbe essere anche lui nella lista dei cedibili, vista anche la presenza di Lozano:

“Il Napoli in questo momento sta facendo una serie di valutazioni su Matteo Politano. Già perché Lozano non si muoverà (essendo infortunato alla spalla e quindi fuori dal mercato), ma potrebbe traslocare a sinistra ed allora a destra ci sarebbe un dualismo stile Nazionale tra Politano e appunto Bernardeschi. Il futuro dell’ex Sassuolo è un’incognita perché “tutti sono cedibili”, come ha detto De Laurentiis, e quindi l’agente Mario Giuffredi è alla finestra in attesa di capire se arriveranno proposte allettanti“. Si legge sul quotidiano.