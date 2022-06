CorSera – Ambrogio Prezioso: “ADL tenga Koulibaly e Mertens…”

L’edizione odierna del Corriere della Sera riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Ambrogio Prezioso.

L’ex presidente dell’Unione Industriale si è soffermato sul Napoli, sottolineando il suo desiderio di rivedere Mertens e Koulibaly in squadra anche il prossimo anno.

Queste le parole di Prezioso: “Direi al presidente di fare uno strappo alla regola con due campioni assoluti che meriterebbero altro e hanno dimostrato un attaccamento incredibile alla maglia. È un mio consiglio da appassionato del calcio e tifoso del Napoli da sempre”.

In seguito, parentesi mercato: “Io mi terrei i nostri di campioni. Ferlaino ad un certo punto dovette comprare il più forte per vincere. Anche lui era attento ai conti, ma voleva vincere e ha fatto un grande investimento con Maradona. Ripeto, bisogna trovare i giusti equilibri. Il calcio è enormemente cambiato: ora si inseguono i grandi nomi da ingaggi faraonici ma spesso non si vince. Noi una base l’abbiamo e non la smantellerei”.