CdS – Napoli in cerca di un nuovo difensore: i nomi in lista

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport dedica spazio Napoli. Stando a quanto riportato dal quotidiano, il club azzurro sta cercando un quarto centrale. Il nuovo profilo prenderebbe il posto vacante lasciato da Tuanzebe.

“In difesa tutto ruota intorno a Koulibaly, anche se in ogni caso servirà un quarto centrale. In entrata la portata degli investimenti va misurata in relazione alla situazione di Kalidou, i nomi sul taccuino sono Casale del Verona e Min Jae Kim del Fenerbahce”. Si legge sul quotidiano