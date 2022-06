CdM – Mertens, in caso di addio il Napoli pensa a un nuovo sostituto

Il Corriere del Mezzogiorno torna a parlare del Napoli, al centro della questione il rinnovo di Dries Mertens. L’attaccante belga ha il contratto in scadenza e il suo futuro è incerto. La prossima stagione potrebbe non indossare più la maglia azzurra. In caso di addio il club ha già in mente in un nuovo sostituto: si tratta di Deulofeu.

“Deulofeu ha i parametri da Napoli: ingaggio di 1 milione di euro, bastano 15 milioni per acquistarlo dall’Udinese e può agire a ridosso di Osimhen, è uno scenario alla portata se non dovesse esserci l’accordo con Mertens”. Si legge sul quotidiano.