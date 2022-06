CdM – Futuro Fabian, nessuna offerta da altri club per lui: la strategia del Napoli

Fabian Ruiz è tra i nomi di coloro i quali potrebbero essere ceduti. Il suo futuro è ancora in bilico. Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli, d’altro canto gli ha proposto di allungare il contratto fino al 2024 inserendo una clausola rescissoria di 30 milioni di euro.

“L’accordo tra le parti è ancora lontano ma allo stesso tempo non ci sono ancora pretendenti agguerrite sul mercato, il Real Madrid e il Barcellona sembrano abbastanza bloccate. In virtù delle situazioni in uscita, ci sono dei movimenti in entrata che possono svilupparsi”. Si legge sul quotidiano.