Raffaele Auriemma è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica Si gonfia la rete in onda su Radio Marte. Il giornalista ha svelato importanti novità di calciomercato. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Si registra un grande interessamento della Lazio per Zielinski, poiché Milinkovic è in uscita. Sembra che il Napoli abbia chiesto 30 milioni per il polacco. A Sarri, che già ha allenato Piotr a Napoli, piace molto”.