As – Nel mirino del Valencia un attaccante del Napoli

Secondo quanto riportato da As, il Valencia è pronto ad affidare la sua panchina all’ex mister del Napoli Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese sembra aver fatto delle richieste specifiche al presidente della squadra spagnola. Nella lista dei desideri sembra esserci l’esterno azzurro Matteo Politano, che nella stagione con l’ex centrocampista del Milan in panchina ha dimostrato tutte le sue qualità. Se dovesse partire l’esterno ex Inter, il Napoli sembra essere pronto a portare sotto l’ombra del Vesuvio Federico Bernardeschi.