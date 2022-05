Sky – Roma, oggi incontro con Mkhitaryan: le ultime sull’offerta giallorossa

Si è chiuso l’incontro fra fra gli agenti di Henrikh Mkhitaryan e i dirigenti della Roma questo pomeriggio. Sky Sport offre gli ultimi aggiornamenti:

“C’è stato un incontro fra gli agenti di Mkhitaryan e i dirigenti della Roma, incontro che non ha spostato le reciproche posizioni. Non sono cambiati i contenuti del futuro di Mkhitaryan. La Roma gli ha offerto un contratto 1+1 da 3,5 milioni laddove l’Inter gli propone due anni di contratto, il secondo anno di contratto è un’opzione legata a risultati facilmente raggiungibili. La Roma non ha modificato la sua offerta, non ha rilanciati, la rietine più che congrua per un calciatore che ha superato la trentina. La palla ora passa al giocatore, nelle ultime ore la tendenza era verso l’Inter“.