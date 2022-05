Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, del futuro di David Ospina: “De Laurentiis farebbe bene a non andare su altri portieri: far rimanere Ospina, accontentando le sue richieste, sarebbe perfetto. Non accontentare il colombiano vorrebbe dire spendere ancora più soldi”.