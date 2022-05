Pistocchi: “La comunicazione di ADL non crea entusiasmo tra i tifosi”

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto ai microfoni de “I Tirapietre”, programma radiofonico condotto sulle frequenze di Radio Amore Campania:

“Ospina, Koulibaly, Lobotka e Osimhen sono la spina dorsale del Napoli, gli unici intoccabili. Le grandi squadre si costruiscono con un grande portiere, un grande difensore, un grande centrocampista e un bomber di livello. Altrimenti poi devi ricostruire tutto daccapo. De Laurentiis in consiglio comunale ha definito Spalletti un suo “dipendente bravo”, l’ho trovato di cattivo gusto, il tecnico subito dopo ha detto che il Napoli è una vetrina per giocatori destinati ad andare in altre squadre. Ha fatto capire al pubblico che lui è nella situazione di dover gestire per forza chi gli viene affidato dalla società. De Laurentiis, in passato, andando a prendere i Koulibaly, gli Osimhen, i Lobotka, ha dimostrato di saper lavorare, quindi dobbiamo dargli tempo. Per me il Napoli quest’anno ha fatto vedere il miglior calcio del campionato, perdendo punti contro squadre piccole, quindi bisogna migliorare per non perdere questi punti”.

Inoltre, Pistocchi, ha aggiunto: “Per farlo devi tenere i pilastri della squadra, se li dai via butti un altro anno. Qualcuno del mondo della finanza dovrebbe farsi due domande sul Napoli, tipo un fondo di investimento americano. Io ho tanti amici in questo campo, mi dicono che il grosso problema non è l’acquisto della società, ma la richiesta economica che fa il presidente De Laurentiis per cedere il club. Napoli è un insieme di bellezze straordinarie, cultura, storia, beltà naturalistiche: non esiste un posto simile in Europa, è una città unica. Un mio amico ricco dice che prenderebbe la Reggia di Caserta per farne il Louvre italiano. Il Napoli purtroppo non ha uno stadio, non ha una sede di proprietà, non ha strutture, chiedere 700 milioni è troppo. Ma chi può permettersi un bacino di utenza da 120 milioni di tifosi nel mondo? Al Napoli manca lo step successivo, la comunicazione del presidente non crea entusiasmo tra i tifosi”.