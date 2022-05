L’agente di Immobile: “L’Italia ha vinto l’europeo anche grazie a Ciro”

L’agente di Immobile, Marco Sommella, ai microfoni di TMW ha sbottato contro questo accanimento sul suo assistito:

“E’ passata una settimana ma sembrano anni, nessuno se lo ricorda. È una vergogna. E invece ha avuto la stessa risonanza di una doppietta nell’amichevole del giovedì”. Ai microfoni di TMW, il manager del bomber si è sfogato senza peli sulla lingua: “La cosa clamorosa è che quando l’Italia ha vinto l’Europeo il merito è stato dato a tutti tranne che a lui. Mentre quando ha perso il colpevole unico era Ciro. C’ero anche io a Palermo contro la Macedonia. Il responsabili della sconfitta non è solo Immobile, come qualcuno ha detto e scritto, ma anche Immobile, insieme al resto del gruppo”.

“Ciro – ha aggiunto Sommella – non ha mai risposto alle polemiche ma ha fatto parlare solo il campo. Anche noi non abbiamo mai parlato ma adesso è il momento, perché Ciro sta ricevendo da anni un trattamento vergognoso. Segnare in tutte le categorie è difficile, ci vorrebbe la decenza nel riconoscere i meriti e la bravura di Immobile”.

“Ma d’altronde siamo in un Paese che considerava bollito Ancelotti e credeva che allenasse ancora solo per farsi le vacanze. Invece con il Real ha dimostrato di essere tra gli allenatori più forti al mondo” ha concluso il procuratore, facendo riferimento all’esperienza avuta dal mister emiliano quando ha allenato a Napoli.