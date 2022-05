Il solito Cassano: “Ancelotti bravo, ma hai avuto fortuna”

Antonio Cassano ha ribadito il suo pensiero, alla Bobo tv, su Carlo Ancelotti anche dopo la vittoria del Real Madrid nella finale di Champions League:

“Gli faccio i complimenti, quelli non si negano. Però lo ripeto ha avuto più cu** che anima. Non si è mai visto vincere una finale con una ciabattata di Valverde e la palla che si è trovata sui piedi di Vinicius. Il Real Madrid ha subito 26 tiri e ho visto 9 parate clamorose di Courtois, quella su Salah non sa nemmeno lui come l’ha presa”.

“Non mi è piaciuto cosa ha detto il mister Capello, cioè che il Liverpool si è fatto ingabbiare da Ancelotti. Ma cosa dovevano fare di più? Anche se avessero giocato con la porta vuota e Courtois lontano qualche metro le avrebbe parate lo stesso” ha aggiunto l’ex calciatore barese.

“C’è una cosa che mi sta facendo allontanare dal calcio. Non capisco perché nessuno gli ha detto Ancelotti bravo ma hai avuto un gran c**o. In sette partite ha avuto una fortuna tremenda. Psg, Chelsea, City gli hanno dato tutte una rumba. Li hanno presi a pallonate. Come la vogliamo chiamare questa annata? Qualcuno gli ha messo la mano in testa e gli ha detto vincerai la Champions League” ha concluso Cassano.