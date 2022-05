Il Messaggero – Sarri sogna in grande: vuole Mertens alla Lazio

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, oggi in edicola, Sarri vuole Mertens alla Lazio. L’obiettivo del club la Champions League e per poterla raggiungere occorre fare una campagna acquisti adeguata.

Il tecnico ha bisogno di giocatori per ricostruire il reparto di difesa e ha puntato Casale dell’Hellas Verona e Romagnoli del Milan, mentre negli altri reparti vorrebbe Ilic. Il tecnico della Lazio però sogna in grande. Vorrebbe Mertens del Napoli. Con lui Dries ha giocato tre stagioni incredibili, realizzando gol su gol. Tra i due c’è un buon rapporto e la società laziale potrebbe approfittarne visto il contratto in scadenza del Belga.