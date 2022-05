Il Mattino – Ospina e Meret, il loro futuro è in bilico: le ultime

Il quotidiano Il Mattino dedica spazio al Napoli facendo il punto della situazione sui rinnovi di David Ospina e Alex Meret. Il futuro dei due portieri è ancora in bilico, questo quanto si legge sul quotidiano:

“Il futuro di Ospina non sembra legato al Napoli, mentre quello di Meret è ancora avvolto nella nebbia. Il portiere italiano resterebbe a Napoli ben volentieri, ma come ha fatto notare il suo agente Pastorello nell’ultimo incontro con il club azzurro, vorrebbe avere maggiori garanzie tecniche, ovvero: vorrebbe la certezza di una maglia da titolare. Il Napoli e Spalletti ancora non si sono espressi sull’argomento, e per adesso anche l’uscita di Meret è nel freezer”.