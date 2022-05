Il Mattino – Il Napoli pensa a Barak ma la richiesta del Verona è troppo alta

Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli. Stando a quanto riportato dal quotidiano il club avrebbe messo gli occhi su Antonin Barak, centrocampista del Verona. La squadra veneta chiede 20 milioni per il suo cartellino, un prezzo troppo alto per la società partenopea.

“Il Napoli sta continuando ad aspettare il momento giusto per bussare alla porta del Verona con l’offerta giusta. Il tutto facendo leva sempre sulla volontà del giocatore, che accetta l’idea di trasferirsi a Napoli, giocare la Champions ed essere allenato da Luciano Spalletti. Servirà il contributo di Barak perché la prima richiesta da parte del Verona è di 20 milioni di euro: cifra troppo alta per potersi anche solamente mettere a parlare di altro“. Si legge sul quotidiano.