Il Mattino – ADL vuole Bernardeschi, lo porterebbe a Napoli già domani

L’edizione odierna de Il Mattino dedica spazio al Napoli svelando qualche dettaglio in più sulla trattativa Bernardeschi. Aurelio De Laurentiis ieri in conferenza stampa ha ammesso di voler portare Federico Bernardeschi in maglia azzurra. Il calciatore ha il contratto in scadenza con la Juve ed è in cerca di una nuova squadra. Sembra che la trattativa sia in corso:

“Bernardeschi è uno dei pupilli di De Laurentiis, che se potesse lo porterebbe a Napoli già domani. Sta solo aspettando di capire come inserirlo in rosa ed eventualmente al posto di chi, motivo per il quale la trattativa sta vivendo un momento di stallo”. Si legge sul quotidiano.