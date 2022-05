Giordano: “Se parte koulibaly ci sono 3 soluzioni. Su De Laurentiis…”

Il giornalista ed inviato del Corriere dello Sport Antonio Giordano ha parlato a Marte Sport Live soffermandosi sulle dichiarazioni di De Laurentiis. Ecco le sue parole:

“Come giudico le frasi proferite nelle scorse ore dal presidente Aurelio De Laurentiis? Secondo me le dichiarazioni di ieri sono una semplice provocazione alla De Laurentiis. È una situazione simile a quella di qualche anno fa con Mertens e Callejon. Le valutazioni le devono fare tutti, sia la società che i calciatori. Koulibaly può decidere di andare a scadenza, di restare o di salutare subito. Il Napoli sa che per rinnovare Koulibaly non può tagliare l’ingaggio”.

“Napoli non è un caso a parte, per quanto riguarda i giocatori a parametro zero, basta guardare Juve; Inter e Milan chi hanno perso”.

“Le difficoltà di vincere lo scudetto, riducendo il monte ingaggi, aumenterebbero notevolmente. Il Milan ha anche la storia che ti permette di assorbire il carattere giusto”.

“Il Napoli ha lottato per lo scudetto fino a sei giornate dalla fine poi è venuto meno, bisogna rendersi conto che questa è la dimensione. Il problema di De Laurentiis è il tono della comunicazione”.