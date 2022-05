GdS – De Laurentiis ha un problema con Napoli? Il presidente rosica…

L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport si è soffermata sulla conferenza stampa di De Laurentiis in ritiro con il Napoli.

Ecco quanto scrive il giornale: “Giusto che un club non voglia fare follie ma alcune cose non tornano. Il presidente poteva legittimamente ritenere chiusa l’esperienza sia con Ospina che soprattutto con Mertens. Ma allora perché col portiere aspettare tutto questo tempo per poi prospettare solo ora al colombiano la possibilità di restare e ancora non è chiaro se con un ingaggio diminuito? E al tempo stesso perché andare a casa di Mertens a fine aprile, volendo dare un segnale chiaro alla piazza in un momento di difficoltà della squadra, e oggi parlare solo di “vil denaro”? De Laurentiis si rende conto di avere un problema con la piazza. Lo capisci quando quasi “rosica” parlando della Roma («che ha vinto la Conference – che per il presidente non conta nulla – e ha già fatto 20 mila abbonamenti»). E per questo conclude dicendo «Faremo di tutto per riportare a Napoli lo scudetto, tutti insieme». Spalletti è d’accordo col presidente nell’aprire gli allenamenti ai tifosi un giorno alla settimana. Almeno su questo siamo d’accordo…». L’unica battuta che si permette. Dopo che il presidente aveva ribadito: «Tutti vendibili»”.