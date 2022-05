Gazzetta – ADL è stato chiaro: gli interessi del Napoli al primo posto

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle parole di Aurelio De Laurentiis, intervenuto ieri in conferenza stampa per presentare il prossimo ritiro a Castel di Sangro. Molti gli argomenti di discussione e molte le frasi che hanno lasciato il segno. Ha ribadito ancora una vola che gli interessi del club vengono prima dei sentimenti e chiunque non sia in linea con i progetti del Napoli, può andare via.

Quindi nessuna certezza per i rinnovi di Koulibaly, Mertens e Ospina. I tre calciatori sono le conferme di cui Spalletti ha bisogno per iniziare a lavorare alla prossima stagione, ma potrebbe non essere così. Il presidente metterà al primo posto gli interessi del Napoli e questo non faciliterà di certo le trattative per i rinnovi.