Ferrara: “Il quarto acquisto del Napoli sarà un difensore”

Il giornalista Liberato Ferrara, in un video sui social, ha commentato le prime operazioni del Napoli sul calciomercato. Queste le sue parole: “Il Napoli ha chiuso tre acquisti. In primo luogo il riscatto di Anguissa, poi gli arrivi di Olivera e Khvicha Kvaratskhelia. A breve approderà in Campania il quarto acquisto: sarà un difensore, il sostituto di Tuanzebe. Ma non esaltatevi: altri calciatori saranno ingaggiati solo in caso di determinati addii. E poi la vicenda Olivera mi fa molto arrabbiare”.

“Il Napoli è stato costretto ad acquistare l’ex Getafe perché Faouzi Ghoulam andrà via. Ma Mario Rui era stato preso per fare la riserva dell’algerino. Il terzino sinistro sarebbe dovuto arrivare molto prima”, ha aggiunto Liberato Ferrara.

Su Aurelio De Laurentiis: “Il presidente ha un grande problema. Non conosce il calcio, non lo ama, non capisce per nulla la mentalità dei tifosi che sono i suoi clienti, ma pretende di dare lezioni a chi è esperto della materia”.