Crudeli: “Il Napoli ha perso lo Scudetto perché ha lasciato partire un gigante”

Il giornalista tifoso del Milan Tiziano Crudeli ha parlato dei motivi per cui il Napoli ha perso lo Scudetto.

Ecco le sue parole a Radio amore Campania: “La marcia in più del Milan in chiave scudetto? Io ci avevo messo anche il Napoli in lista, ma il grande merito della vittoria del titolo va all’allenatore rossonero, che ha valorizzato al cento per cento l’organico a disposizione. De Laurentiis prende come esempio il Milan? Puoi comprare chi vuoi, ma devi avere l’allenatore che sappia valorizzare la rosa a disposizione. Per me il Napoli era tra le favorite per il titolo, faccio solo una critica al club azzurro: hanno lasciato andare via un gigante come Ancelotti. Se gli avessero dato tempo, avrebbe vinto qualcosa di importante anche al Napoli, ne sono fermamente convinto. Pioli seconda scelta del Milan? Io allo stato attuale non lo cambierei con nessuno”.