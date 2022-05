Cerchione: “Il Napoli deve prendere questo giocatore, non Bernardeschi”

Luca Cerchione sul suo social ha scritto un post sulla situazione Bernarneschi a Napoli, consigliando un altro giocatore:

“Massimo rispetto per il campione europeo, ma piuttosto che dargli 3.5 milioni di euro, mi prenderei Daniele Verde“.

Luca Cerchione ha poi aggiunto: “Daniele Verde è napoletano, cartellino economico, ingaggio in linea con parametri di Aurelio De Laurentiis ed esperienza in Europa con Roma e Aek Atene”.

Il cronista ha infine risposto a un tifoso che caldeggiava invece l’acquisto del Napoli di Federico Bernardeschi: “Ha già compiuto 28 anni, nella prossima stagione ne avrà 29, un po’ tardino per consacrarsi, non credi? Per me alla Juventus ha dimostrato zero, ha campato di rendita su quanto fatto a Firenze”.