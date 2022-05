CdS – Rinnovo Ospina, nessuna conferma per ADL: le ultime

Il futuro di David Ospina è più incerto che mai. Il contratto con il Napoli del portiere colombiano è scaduto. Aurelio De Laurentiis lo ha chiamato e gli ha proposto un rinnovo del contratto, ma i piani del calciatore sembrerebbero essere altri. Infatti, il portiere aspetta una telefonata dal Real Madrid, neo campione d’Europa.

“L’idea dominante è che Ospina abbia atteso la fine degli impegni di un’altra squadra: il Real Madrid di Ancelotti, l’unico club che ha dimostrato interesse per il calciatore e offerto prospettive prestigiose. Tutte da confermare, però, perché la Champions ha rallentato gli affari. Oltre al Napoli e all’idea Real, David ha ricevuto una proposta in Messico, ma il suo desiderio è quello di proseguire in Europa”. Si legge su Il Corriere dello Sport oggi in edicola.