CdS – Rinnovo Mertens, tutto fermo: il belga vuole un contratto biennale

Il Corriere dello Sport dedica spazio al Napoli concentrandosi su Dries Mertens. Il contratto del Belga è in scadenza e non c’è ancora una vera e propria trattativa del rinnovo. Nonostante la visita del presidente a casa sua nulla è stato ancora definito.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, il Napoli mette sul piatto dell’offerta per il belga un contratto annuale con ingaggio compreso tra 1,2 e 1,5 milioni. Diversi sono i piani del calciatore che vorrebbe un contratto biennale. Le alternative non mancano. Infatti Dries è corteggiato anche da squadre internazionali soprattutto in Brasile, in Qatar e a Dubai.