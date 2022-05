CdS – Rinnovi Fabian e Koulibaly, nessuna svolta per le trattative: le ultime

Il Corriere dello Sport dedica spazio al Napoli concentrandosi sui rinnovi di Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly. Lo spagnolo piace al Real Madrid e all’Atletico, ma al momento non c’è nessuna offerta per lui. Questa potrebbe arrivare da un momento all’altro, ma l’ex Betis ha ancora un altro anno di contratto. Molti sono gli scenari: potrebbe accettare il prolungamento, andare via nella sessione di mercato estiva o restare ancora un anno con il contratto in scadenza.

Situazione analoga per Koulibaly. Ci sono stati contatti tra calciatore e società, ma nulla di decisivo. Il numero 26 farà come Insigne e andrà via a giugno del prossimo anno?