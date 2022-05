Bruscolotti: “Finalmente De Laurentiis l’ha ammesso, ora possiamo sperare”

L’ex calciatore del Napoli Beppe Bruscolotti è stato intervistato da Luca Cerchione ai microfoni di 1 Station Radio. Durante il programma 1 Football Club ha parlato delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis.

Ecco le sue parole: “Ha ammesso che vuole vincere lo Scudetto? Così facendo, ha gettato altra benzina sul fuoco. Ne fa sempre una questione di bilancio, in quanto padrone, ma se dice che vuole portare il Napoli a vincere, la tifoseria può sperare bene. Adesso, la piazza si aspetterà di lottare per lo Scudetto e non si accontenterà più del terzo posto? E cosa penserà Luciano Spalletti? L’allenatore, in questo momento, non può che essere contento: gli fa piacere, significa che la società deve mettergli a disposizione un organico vincente. Non è roba da poco, c’è da potenziare la squadra in maniera importante. Il grosso c’è, ma ora servono degli acquisti mirati: qualcuno è già in programma e c’è da sperare, ma non sarà il solo. Muovendosi prima degli altri, prendendo già dei giocatori di valore, per quanto da testare, la dirigenza sta facendo un buon lavoro. Il mercato è anche questione di tempismo. L’importante è che ora De Laurentiis si sia sbilanciato: è la prima volta che dice di pensare allo Scudetto, vuol dire che lo mette in programma”.

“Federico Bernardeschi al posto di Matteo Politano? Il Napoli ha preso degli esterni, vuol dire che vuole sostituire chi ha in rosa, e mi riferisco anche ad Hirving Lozano. Servirà, inoltre, un centrocampista di buona forza fisica come Frank Anguissa, ma c’è da capire se partiranno Fabian Ruiz e Piotr Zieliński“.

“De Laurentiis ci prende in giro, sostituendo il capitano Insigne con il poco conosciuto Khvicha Kvaratskhelia? Non credo. In tanti ne parlano bene, e se sono in molti a dire che sia forte: evidentemente, sarà bravo davvero”.

“Bisogna fare i complimenti a De Laurentiis, perché sta lavorando: lo ringraziamo per quello che sta facendo e speriamo che tenga fede alla sua parola”.

“Daniele Verde dello Spezia al Napoli per aumentare la quota di ‘napoletanità’? Io farei un altro discorso: bisogna aprire gli occhi e guardarsi attorno, perché tante squadre prestigiose pescano dai giovani del loro territorio. Manca la famosa ‘Cantera’: questo aspetto non va trascurato”