Massimo Drago, ex allenatore di Federico Bernardeschi al Crotone, ha parlato a Radio Marte dell’attaccante bianconero che potrebbe diventare un nuovo calciatore del Napoli. Queste le dichiarazioni: “Già si parlava l’anno scorso di un suo passaggio in azzurro, dove potrebbe trovare la sua dimensione ideale. In più nel 4-2-3-1 potrebbe far bene anche sul piano realizzativo. Alla Juventus ha faticato perchè lo hanno fatto giocare spalle alla porta, mentre lui si trova meglio sulla fascia. Nel Napoli si può pensare di mettere lui a destra e Lozano a sinistra. La prossima stagione dovrà essere quella della rivincita, considerano che a Torino lo hanno tenuto 5 anni per poi lasciarlo partire a zero”.