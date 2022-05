Zazzaroni: “Ancelotti come Mourinho, quando uno è grande non smette mai di esserlo”

Ivan Zazzaroni ha scritto un proprio editoriale su “Il Corriere dello Sport” riguardo all’ultimo successo ottenuto in Champions League da Carlo Ancelotti:

“Chi è grande non smette mai di esserlo. Vivere con semplicità e pensare con grandezza. Carlo Ancelotti si ritrova nelle parole di Wordsworth. Quel ‘se volete torno io’ buttato lì in un giorno di maggio 2021 al direttore del Real, autoinvito che gli ha riaperto le porte per la leggenda, una second life simile a quella di Mourinho. La Conference non è la Champions, ma José e Carlo sono fatti della stessa pasta. E quando uno è grande non smette mai di esserlo”.