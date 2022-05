Il giornalista Umberto Chiariello si è soffermato sull’avventura a Napoli di Ancelotti, a Canale 21:

“Il primo anno di Ancelotti a Napoli è stato più deludente del secondo. Il Napoli veniva da un secondo posto con Sarri l’anno prima. Il Napoli con Sarri ha giocato per lo Scudetto e siamo ancora avvelenati per come ce l’hanno tolto. Con Ancelotti vi siete dimenticati che a Natale con l’Inter il Napoli aveva finito di competere?”