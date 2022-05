CdS – Allan: “L’affetto di Napoli è il mio scudetto morale…”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Allan Marques Loureiro.

L’ex giocatore del Napoli si è soffermato sulla squadra e sulla città, sottolineando la sua gratitudine nei confronti dell’esperienza vissuta nel contesto partenopeo.

Queste le parole di Allan: “L’amore di Napoli è il mio trofeo e io lo colgo per strada o nei rapporti che ho conservato. Quel quinquennio è stato strepitoso, gruppo indimenticabile: penso a Reina, penso ad Albiol che alla sua età è ancora arrivato in semifinale Champions; penso a Lorenzo al quale auguro tutto il bene del mondo in Canada; penso a tutti e sogno che l’anno prossimo il Napoli vinca lo scudetto”.