Auriemma: “E’ più facile tenere Koulibaly che prendere Upamecano”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Raffaele Auriemma, parlando della situazione attuale in casa Napoli:

“Potrebbe essere il Barcellona a prendere Koulibaly, oltre i debiti quest’anno incasserà molti soldi. Credo sia più facile tenere Koulibaly che prendere Upamecano, non è un profilo che il Napoli può permettersi. De Laurentiis vuole abbassare il monte ingaggi e Upamecano prende 9 milioni l’anno.

Koulibaly è mancato 2 mesi, Juan Jesus ha fatto benissimo in quel periodo. Se il Napoli ha confermato Juan Jesus è perché si è reso conto, che in un momento di difficoltà, ha risposto presente. Koulibaly, con Mertens, è il giocatore più rappresentativo del Napoli. Io non attacco De Laurentiis quando dicono che pensa solo al denaro, è giusto, però non deve attaccare i giocatori che hanno lo stesso pensiero. Koulibaly ha tutte le ragioni del mondo per baciare la maglia, finché la indossa e la rispetta lo può fare sempre, senza che poi andandosene venga definito in maniera squallida mercenario”