Agostinelli: “Spalletti? Portare i giocatori che t’interessano in scadenza è un rischio”

Andrea Agostinelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.

“È normale che De Laurentiis dica cose così. L’importante è quello che si pensa dentro. Al Napoli manca l’ultimo passetto per lo scudetto. Cosa passa nella testa di Spalletti? Penso che lui speri che gli prendano i giocatori che vuole, ma non dovesse succedere l’allenatore è ad un bivio: accettare la situazione o dimettersi. Ovviamente lui continuerebbe. Portare i giocatori che a te interessano in scadenza è un rischio”.