Mathìas Olivera, calciatore classe ’97 è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Mathìas è nato e cresciuto a Montevideo in Uruguay, dove ha iniziato la sua carriera da professionista nelle giovanili del Nacional. Nel 2017 le voci delle sue giocate arrivarono in Spagna e il Getafe lo acquistò dall’Atenas. In quattro anni ha collezionato 111 presenze e si è messo particolarmente in mostra nella stagione che si è appena conclusa. Quest’anno, infatti, l’uruguaiano è riuscito a collezionare 32 presenze con la maglia degli azulones, diventando un giocatore di altissima importanza.

Dal punto di vista tattico, il classe ’97 può essere impiegato sia come terzino sinistro che come esterno di centrocampo. Lo dimostra il fatto che quest’anno ha giocato svariate partite da quinto di centrocampo a sinistra.

Il 2022 è stato un anno ricco di piacevoli sorprese per Mathìas perchè oltre all’essere stato acquistato dal Napoli, è stato anche convocato con la sua nazionale con cui ha già esordito contro il Paraguay il 28 gennaio.

Adesso spetterà a mister Spalletti decidere come utilizzare al meglio questo nuovo gioiellino.