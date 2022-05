Ormai è la terza sessione di calciomercato nella quale viene messa in discussione la permanenza in azzurro di Koulibaly. Sulle tracce del Senegalese sembrerebbero esserci Psg, Barcellona e Chelsea, ma attenzione alla dirigenza bianconera che sta monitorando la situazione. Il rinnovo di Koulibaly ormai sembra essere un taboo per ADL, infatti, il presidente del Napoli ancora non è riuscito a trovare un accordo che possa giovare a entrambi le parti. La principale causa di questo rinnova che non arriva, è l’obiettivo di abbassare il monte ingaggi dei calciatori, che si è imposto la dirigenza azzurra.

Riguardo alle cifre di un presunto accordo. L’unica cosa certa è lo stipendio del senegalese che si aggira intorno ai 6 milioni di euro l’anno; cifra che non sta bene a De Laurentiis, che ha deciso di aprire le porte ad eventuali offerte per il centrale difensivo. Il giocatore non verrà ceduto ad una cifra inferiore ai 40 milioni di euro, così è stato stabilito dall’entourage del Napoli.

Riguardo alla volontà del calciatore non ci sono dubbi, lui ama Napoli e vorrebbe rimanere, il suo destino quindi è nelle mani di ADL. Spetterà a lui stabilire le sorti del senegalese.