Gazzetta – La Juve rimane all’erta per Koulibaly: i bianconeri pronti ad affondare

La Gazzetta dello Sport ha dedicato particolare attenzione alla vicenda Koulibaly.

Secondo la rosea, infatti, il calciatore sarebbe rientrato nei radar della Juventus, oltre all’ipotesi Barcellona non del tutto remota: “Il Barcellona è da febbraio, subito dopo lo scontro diretto in Europa League, che ha cominciato a informarsi per capire come può arrivare a ingaggiare Kalidou, che piace molto anche alla Juventus che lo vede come erede di Giorgio Chiellini. Radio mercato dice che anche il Chelsea si è fatto vivo, oltre al Psg che lo ha da tempo inserito in una ristretta lista di difensori da poter ingaggiare e dunque comincia una concorrenza di posizione. Perché qualcuno può pensare di prendere il difensore l’ estate prossima, in scadenza di contratto. Ma l’operazione può diventare rischiosa perché altre pretendenti potrebbero presentare un’ offerta a De Laurentiis che non scende sotto i 40 milioni di euro di valutazione”.