CorrSera – Ospina finito nel radar del Real Madrid: il calciatore tentenna

David Ospina sarebbe finito in orbita Real Madrid.

Ne ha parlato l’edizione de Il Corriere della Sera, secondo cui il portiere colombiano non avrebbe ancora definito il suo futuro. Il suo ruolo nella rosa rimane pertanto fondamentale e di difficile sostituzione: “Per comprendere il suo spessore nello spogliatoio, basta ricordare il suo soprannome: El Patron, il capo. La parola chiave nei destini incrociati delle porte girevoli è attesa. Ospina attende di capire se il Real Madrid, archiviata la finale di Champions League, fa sul serio o alla fine deciderà di tenere Lunin come vice Courtois. Il Napoli è alla finestra con la convinzione che Ospina non troverà acquirenti che accontenteranno le sue richieste: ingaggio da 3 milioni con ricco bonus alla firma”.

Adesso toccherà al colombiano decidere.