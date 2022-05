Retroscena Juan Jesus: nel rinnovo di contratto un’opzione ‘speciale’

Arrivata nel corso della giornata di ieri l’ufficialità del meritato rinnovo del contratto per Juan Jesus, con l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che rivela nuovi retroscena sul nuovo accordo che legherà l’ex Roma alla causa partenopea.

La Rosea, come si legge nello spazio dedicato al Napoli, svela che, oltre all’accordo di base valevole fino al prossimo anno, è stata rinnovata anche l’opzione per il prolungamento per un anno aggiuntivo, con il brasiliano che potrebbe dunque restare fino al 2024:

“Juan Jesus resta a Napoli per un altro anno e con l’opzione per la stagione 2023-2024. Sarà nuovamente il primo ricambio della retroguardia”, si legge.