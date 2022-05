Continua ad essere un rebus il futuro di Belotti: il Napoli osserva, in pole un altro club di A

Continua ad essere indecifrabile il futuro di Andrea Belotti, in scadenza di contratto col Torino. Il club Granata fra trapelare sconforto per la situazione che dall’ambiente viene definita come “una delle situazioni peggiori da vivere per una società”. Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola racconta come il Gallo stia continuando a prendersi del tempo rispetto alla settimana di ‘scadenza’ precedentemente concordata con la società per una decisione definitiva.

Nel frattempo per il suo futuro resta aperta ogni ipotesi: la Roma pensa a lui come vice Abraham, il Napoli come vice Osimhen, il Milan resta una variabile al momento silente, mentre la Fiorentina continua ad essere alla finestra considerando che Piatek non verrà riscattato.