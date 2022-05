Con la partenza di Giorgio Chiellini, la Juventus ha bisogno di un centrale vero, degno di occupare il ruolo sapientemente occupato finora dai muscoli del capitano. Così i bianconeri stanno pensando anche a Kalidou Koulibaly.

Attualmente non è nulla di serio, ma bisogna fare attenzione.

Il Napoli non potrebbe di certo rifiutare una buona offerta e per questo è sempre più difficile, che Koulibaly prolunghi l’intesa con il club azzurro: è altamente probabile, quindi, che il difensore cambi maglia in estate, ma in città sono sicuri del fatto che il difensore azzurro direbbe no a qualsiasi proposta proveniente dalla Juventus.