Tutto quello che c’è da sapere sul banking in un Live Casino

I giochi con croupier dal vivo sono riusciti ad attirare molta attenzione al di fuori della comunità del gioco d’azzardo. I nuovi giocatori entrano nei siti di gioco d’azzardo con l’unica intenzione di unirsi alla festa del live casino, e la cassa del casinò potrebbe non essere familiare a questi utenti. Oggi vi spiegheremo tutto quello che dovete sapere per avere un’esperienza confortevole con le vostre transazioni.

Come depositare?

Prima di tutto, dovrete registrarvi al live casino. Non appena avrete creato un profilo, sarete pronti ad incassare. Per farlo, avviate la cassa del casinò premendo il pulsante Deposito. Nella pagina seguente, scegliete il metodo di deposito più comodo per voi, inserite la somma che desiderate incassare e premete nuovamente il pulsante Procedi.

Poi, dovrete confermare la transazione sulla pagina del vostro sistema di pagamento. Una volta fatto tutto, dovrete attendere che i fondi raggiungano il saldo del vostro conto. Di solito non ci vuole più di un minuto, quindi sarete in grado di giocare dal vivo quasi istantaneamente.

Metodi di deposito e prelievo disponibili

L’elenco dei metodi di deposito accettati può variare molto da un casinò all’altro. In questa sezione citeremo tutti i metodi generalmente accettati, ma non dimenticate di controllare la pagina bancaria del live casino che avete scelto per assicurarvi che la vostra opzione preferita sia presente nell’elenco.

L’opzione bancaria più comune che vedrete nei siti di gioco d’azzardo è Visa o MasterCard. Potrete utilizzare sia le carte di credito che quelle di debito per i depositi e i prelievi, escludendo la necessità di impostare un metodo di pagamento aggiuntivo. Tuttavia, ci sono molte alternative per aggiungere il saldo del casinò.

I portafogli elettronici sono la seconda opzione più popolare della lista. È possibile utilizzarli in quasi tutti i casino online, ma l’elenco dei portafogli elettronici accettati può variare a seconda del Paese. Le criptovalute sono invece l’opzione più comoda per le transazioni internazionali. Sono accettate da molti casinò e sono universalmente disponibili in tutto il mondo.

La maggior parte dei casinò accetta anche i bonifici bancari, ma si tratta di un’opzione bancaria esclusiva per i prelievi. Vi permette di ricevere i fondi direttamente sul vostro conto, ma il casinò impiegherà fino a 14 giorni lavorativi per elaborare tale transazione.

Infine, ma non meno importante, ci sono i buoni prepagati. Si tratta di carte fisiche che si possono acquistare nei negozi locali. Contengono un codice numerico che dovrete inserire sul sito del casinò per trasferire il valore del buono. Anche se esistono alcuni buoni in tutti i Paesi, è necessario assicurarsi che quelli disponibili nei negozi locali siano accettati dal live casino. Si noti inoltre che non sarà possibile prelevare fondi utilizzando questa opzione di pagamento.

Termini di transazione

Anche i termini delle transazioni sono fondamentali da conoscere, poiché hanno un impatto diretto sulla vostra esperienza finanziaria al live casino. Il primo termine da controllare è la somma minima di deposito accettata. Può variare tra i diversi metodi anche nello stesso casinò, quindi assicuratevi di trovare i dettagli relativi alla vostra opzione bancaria. Nella maggior parte dei casi, la somma non supera i 10 euro.

Il prossimo termine importante è la somma minima di prelievo. La maggior parte dei casinò vi permetterà di incassare le vostre vincite a partire da 20 euro, ma per alcuni metodi come i bonifici bancari, la somma può essere più alta. Anche il limite massimo di prelievo è essenziale da conoscere, soprattutto se siete degli high roller. Questo termine varia molto da un casinò all’altro: alcuni siti permettono ai loro giocatori di prelevare solo circa 4.000 euro al mese, mentre altri non hanno alcun limite.

Infine, ma non meno importante, ci sono le commissioni e i tempi di elaborazione. Per quanto riguarda le commissioni, la ricerca è piuttosto semplice: è sufficiente assicurarsi che le transazioni siano processate gratuitamente. Per quanto riguarda i tempi di elaborazione, essi possono variare in modo significativo da un sito di gioco all’altro. In media, il prelievo tramite portafogli elettronici e criptovalute non richiede più di 48 ore, mentre con le carte e i bonifici bancari il periodo è solitamente più lungo.