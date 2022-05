Tmw – Al Napoli piace Asllani, ma ci sarà da battere la concorrenza di due club

Kristjan Asllani è uno degli obiettivi di mercato per rinforzare il centrocampo del Napoli. Il giovane centrocampista dell’Empoli, gradito da Luciano Spalletti, ha stupito gli addetti ai lavori, e su di lui si è aperta un’asta. Infatti, per accaparrarsi le sue prestazioni, la dirigenza azzurra dovrà superare la concorrenza di altre due squadre. Su tutte l’Inter, che vuole fare dell’albanese il vice Brozovic ed è al momento in vantaggio rispetto alle altre visti i buoni rapporti con la società toscana. L’altra squadra inserita nella trattativa è la Lazio, visto che Lucas Leiva partirà e Maurizio Sarri punta a rinverdire il reparto. A riportare è Tuttomercatoweb.