“Bivio portieri, i futuri di Ospina e Meret”

David Ospina e Alex Meret sono gli uomini più discussi del momento in casa Napoli per la loro situazione a livello contrattuale. In questa esperienza a Napoli si è visto che la scelta tra i pali è ricaduta nella maggior parte dei casi sul colombiano. Voci di mercato dicono che squadre come Arsenal stanno cercando di trattare per David Ospina. Per Alex Meret invece non ci sono ancora notizie di altri club interessati a lui. Adesso la scelta ricade soprattutto sui due portieri, in quanto la società partenopea è pronta a rinnovare il contratto ai due giocatori.