Il presidente del Getafe a sorpresa: “Cessione Olivera? Mancano alcuni dettagli, ma al 99,9% andrà al Napoli”

Angel Torres, presidente del Getafe, ha parlato in conferenza stampa a proposito della cessione di Mathias Olivera al Napoli. Le sue parole lasciano di sorpresa, poiché ha affermato che la chiusura per la trattativa non è ancora giunta, ma che al 99,9% l’affare si farà.

“Cessione Olivera? Ci sono quattro club, la squadra più avanzata è il Napoli e credo che giocherà lì. Non posso confermare al 100% che sia chiusa, perché ci sono alcuni dettagli della firma di Olivera per il Napoli che devono essere finalizzati. Lo ringraziamo per il suo comportamento nel corso degli anni che ha trascorso qui. Partirà con la Nazionale uruguaiana, poi penso che si concluderà col Napoli al 99,99%”