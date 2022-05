De Maggio: “Nè Gollini, nè Sirigu, nè Maximiano. Ecco chi prenderà il Napoli”

Il noto giornalista Valter De Maggio ha parlato della situazione portieri in casa Napoli.

Ecco le parole del giornalista di Radio Goal: “Si fanno tanti nomi per la porta della squadra partenopea. Pare che se dovesse restare Alex Meret, molto probabilmente arriverebbe Salvatore Sirigu come secondo portiere. Il calciatore è stato bloccato dalla società che lo metterebbe sotto contratto se dovesse partire l’estremo difensore colombiano David Ospina, a scadenza contrattuale”.

“Luciano Spalletti vorrebbe tenere Ospina, la società sta valutando varie situazioni. Ma si parla anche di Gollini di proprietà dell’Atalanta, in prestito al Tottenham. Tra le tante voci c’è anche quella che porta a Maximiano, ma in tutta questa ridda, mi dicono clamorosamente che Cristiano Giuntoli non prenderà nessuno dei tre e sta comprando un altro portiere di cui non si conosce ancora il nome”