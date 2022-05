CorrSport – Il Napoli segue Bourigeaud, ma su di lui c’è anche la Lazio

Uno dei nomi seguito dal Napoli per rinforzare la squadra è Benjamin Bourigeaud, centrocampista del Rennes autore di una grande stagione condita da 11 gol e 13 assist in Ligue 1. Però, sul suo profilo, come riporta Il Corriere dello Sport, c’è una forte pressione anche di un’altra squadra italiana: la Lazio. Il suo è uno dei tanti nomi ricercati dalla società biancoceleste per costruire un nuovo gruppo. Il giocatore è accostato anche alla Roma. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 ed è valutato 15 milioni dalla dirigenza francese.