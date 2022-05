Bernardeschi, parla l’ex allenatore: “È perfetto per il Napoli”

L’ex allenatore di Bernardeschi Massimo Drago ha parlato delle voci di mercato che vedono l’ex viola accostato al Napoli.

Ecco le parole del tecnico a Radio Punto Nuovo: “Bernardeschi è uno di quei giocatori che sarebbe veramente l’ideale per il gioco del Napoli e di Spalletti. Partendo da destra, avrebbe nelle corde parecchi gol. Alla Juventus giocava in maniera molto diversa, quasi sacrificandosi. Allegri gli ha fatto fare quasi il terzino, poi ha qualche difficoltà a giocare spalle alla porta”.

“E poi è uno di gamba, deve avere spazio davanti e la fascia laterale di riferimento. Alla Juventus non è stato capito, ma c’è stato chiaramente un concorso di colpe anche con il ragazzo. Io fossi in lui, andrei al Napoli senza pensarci. Il modo di giocare di Spalletti è ideale, ribadisco. Tatticamente troverebbe un contesto perfetto per lui. Gli avevo già consigliato in passato di andare a Napoli”.